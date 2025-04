505 Games und MercurySteam versorgen uns mit einem neuen Gameplay-Trailer zu "Blades of Fire". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden uns über fünf Minuten lang umfangreiche Einblicke in "Blades of Fire" geboten. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt und das Kampfsystem kennen.

In "Blades of Fire" hat die böse Königin kurz nach ihrer Krönung alle metallenen Waffen der Fantasywelt in Stein verwandelt - ausser den Schwertern ihrer treuen Wächter. Es liegt nun in der Aufgabe der Hauptfigur, ihre eigenen Waffen zu schmieden und die Königin vom Thron zu stossen. Für genug Spannung sollte also gesorgt sein.

"Blades of Fire" erscheint am 22. Mai für PS5, Xbox Series X und den PC.