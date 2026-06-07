Blasphemous 2: The Third Sin - DLC angekündigt

Team17 und The Game Kitchen haben angekündigt, dass der Büsser heute in einer neuen, kostenlosen Erweiterung für "Blasphemous II" zurückkehrt. "Blasphemous II: The Third Sin" steht ab sofort für PC, Xbox Series X/S und Xbox One, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch zum Download bereit (für PlayStation 4 zu einem späteren Zeitpunkt). Die Erweiterung spielt in einem gotischen Schloss, das ein Viertel der Grösse der Weltkarten von Blasphemous II und Mea Culpa zusammen ausmacht.

"Blasphemous II: The Third Sin" fordert euch heraus, einen Teil von Cvstodia zu erkunden, der einst als Zufluchtsort für die Adligen diente, bis das Wunder die Burgmauern zerstörte. Die Erweiterung umfasst die Hallen, Türme, die Bibliothek und die Krypta der Festung. Sie bietet zudem eine Galerie, die es euch ermöglicht, gegen vorherige Bosse erneut anzutreten.

Ausserdem wird eine neue Spielmechanik in Form von drei Familiars eingeführt – magische Wesen, die den Büsser begleiten und ihn im Kampf sowie bei der Erkundung unterstützen.

Eurem Waffenarsenal wird eine Klingenpeitsche hinzugefügt. Diese erweitert die Aktionen des Büssers um Standard- und Spezialangriffe, um Feinde zu besiegen.