Launch-Trailer zu BlazBlue: Entropy Effect X veröffentlicht

„BlazBlue“ zählt seit Jahren zu den bekanntesten und stilprägendsten Vertretern des Fighting-Game-Genres. Mit „BlazBlue: Entropy Effect X“ wagt die Marke jedoch erneut einen Ausflug abseits klassischer Prüglerpfade. Das zuvor ausschliesslich über Steam erhältliche Roguelike erscheint nun auch für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch. Passend zum Konsolen-Release wurde jüngst ein frischer Launch-Trailer veröffentlicht, der einen weiteren Eindruck vom actionreichen Gameplay vermittelt.

Im Gegensatz zu den traditionellen 2D-Fighting-Games schlüpfen Spieler in „BlazBlue: Entropy Effect X“ in die Rolle der Figur Ace, die eine vom Untergang bedrohte Welt retten muss. Dabei setzt das Spiel auf schnelle Kämpfe, zufallsgenerierte Herausforderungen und stetige Progression – typische Roguelike-Kost also. Um die Mission zu erfüllen, greifen Spieler auf eine Vielzahl bekannter Charaktere und Fähigkeiten zurück, die Fans aus den Fighting-Games der „BlazBlue“-Reihe kennen dürften.

Insgesamt stehen 14 spielbare Charaktere zur Auswahl, die jeweils mit eigenen Kampfstilen und Spezialfähigkeiten aufwarten. Zusätzlich bereichern zwei Gastkämpfer aus den Spielen „Dead Cells“ und „Icey“ das Roster und sorgen für frischen Wind sowie spannende Crossover-Momente.

Nachdem „BlazBlue: Entropy Effect X“ bislang im Early Access auf dem PC via Steam spielbar war, ist der Titel ab sofort auch für Nintendo Switch, PlayStation 5 sowie Xbox Series X|S erhältlich und damit erstmals einem breiteren Konsolenpublikum zugänglich.