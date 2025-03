RareBreed Makes Games hat Umsetzungen von "Blazing Strike" für Xbox in Aussicht gestellt. Wir sagen euch, was bisher dazu bekannt ist.

Demnach ist leider noch nicht klar, wann genau "Blazing Strike" auch für Xbox One und Xbox Series X verfügbar sein wird. Wir sind aber mal optimistisch, dass es nicht mehr sonderlich lange dauert bis wir auf den Xbox-Konsolen losprügeln dürfen.

In "Blazing Strike" fordern wir Kämpfer und Kämpferinnen aus allen Dimensionen heraus. In dieser dystopischen Welt unter der Führung einer korrupten und mordlustigen Regierung will sich nämlich eine Widerstandsgruppe für das Volk auflehnen. Wird sie es schaffen, am Ende die böse Autokratie zu stürzen?

"Blazing Strike" ist bereits für PS4, PS5, Switch und den PC erhältlich.