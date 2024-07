Bandai Namco kündigt Bleach: Rebirth of Souls an

Bandai Namco hat auf der Anime Expo 2024 überraschend einen neuen auf dem Manga und Anime "Bleach" basierenden Ableger angekündigt. Das 3D-Kampfspiel mit dem Titel "Bleach: Rebirth of Souls" befindet sich für PlayStation, Xbox und PC in Entwicklung. Viel Spass mit dem Trailer:

Über Bleach: Rebirth of Souls

"Erwecke die Klinge in deinem Inneren und kehre dein Schicksal um – in BLEACH Rebirth of Souls! Erlebe aufregende Schwertfähigkeiten und Charaktere aus der legendären Anime-Reihe.

Entfessle dein Schwert

Wähle deinen Lieblingscharakter und entfessle einzigartige Schwerfähigkeiten! Nutze die einzigartigen Fähigkeiten jedes Charakters und kontrolliere den Verlauf des Kampfs, um eine Schwachstelle zu finden, die für deine Gegner die Niederlage bedeutet.

Besiege Gegner mit einem einzigen Schlag

In BLEACH Rebirth of Souls kann ein einziger Schlag für deinen Gegner tödlich sein. Ändere die Lage mit dem Hieb deines Schwerts!

Kehre dein Schicksal um und erwecke deine Macht

Je verzweifelter deine Lage, desto mächtiger wirst du. Wende im Kampf das Blatt, schalte neue Formen und Klingen frei und erringe noch im Angesicht der Niederlage den Sieg!"