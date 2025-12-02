Bleach Rebirth of Souls: Nächster DLC-Charakter vorgestellt

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tamsoft haben den nächsten DLC-Charakter für "Bleach Rebirth of Souls" angekündigt. Einen konkreten Releasetermin für ihn gibt es auch schon.

Demnach wird Yhwach, so dessen Name, schon ab morgen für Season-Pass-Besitzer von "Bleach Rebirth of Souls" verfügbar sein. Alle anderen werden am 10. Dezember versorgt.

Schon jetzt gibt es einen Trailer zu Yhwach aus "Bleach Rebirth of Souls" zu sehen. Dieser macht uns den DLC-Charakter über eine Minute lang hauptsächlich mit Zwischensequenzen schmackhaft.

Besagter Season Pass ergänzt insgesamt vier neue Charaktere für "Bleach Rebirth of Souls". Der erste von ihnen erschien in Form von Ichigo Kurosaki im Juni. Unsere damalige News dazu findet ihr an dieser Stelle.

"Bleach Rebirth of Souls" erschien am 21. März für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.