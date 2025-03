Bleach Rebirth of Souls im Launch-Trailer

Bandai Namco Entertainment Europe veröffentlicht heute "Bleach Rebirth of Souls", ein neues Actionspiel, in dem die aus dem Franchise von Tite Kubo bekannten Schlachten ausgetragen und die originale Geschichte des Anime erlebt werden kann.

In "Bleach Rebirth of Souls" schlüpft ihr in die Rollen eurerLieblingscharaktere und tragt spannende Kämpfe aus, während ihr die Hauptgeschichte von "Bleach" nacherlebt. Der Story-Modus umfasst Ichigos Aufstieg als Soul Reaper im Substitute Soul Reaper-Arc bis hin zum entscheidenden Kampf gegen Sosuke Aizen im Arrancar-Arc. Im Freien-Spiel-Modus könnt ihr eure Fähigkeiten in Kämpfen gegen Kontrahenten aus aller Welt unter Beweis stellen. Der Versus-Modus ermöglicht lokale Mehrspieler-Kämpfe oder Offline-Duelle gegen die CPU, während im Secret-Story-Modus tiefere Einblicke in die Persönlichkeiten der BLEACH-Charaktere gewährt werden.

"Bleach Rebirth of Souls" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und PC erhältlich.