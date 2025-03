Bleach: Rebirth of Souls: Opening Cinematic Movie

Im neuen Opening Cinematic Movie bietet "Bleach: Rebirth of Souls" einen immersiven Einblick in das Spiel, welches aus Tite Kubos einzigartigem Franchise adaptiert wurde. Es führt euch tiefer in die Welt der Soul Reaper ein, wo ihr ikonische Charaktere wie Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sosuke Aizen und mehr spielen könnt. Der Trailer erweckt das Bleach-Universum mit seiner dunklen, bedrohlichen Atmosphäre zum Leben und bereitet die Bühne für epische Schwertkämpfe vor.

Sowohl die Deluxe- als auch die Ultimate-Editionen enthalten den Season Pass, einen 7-tägigen Early-Access zu DLC-Charakteren, Seelenkristalle und spielbare Charaktere aus der "Thousand-Year Blood War"-Serie. Vorbesteller erhalten als Bonus das "Thousand-Year Blood War"-Kostümset für Toshiro und Yoruichi.

"Bleach: Rebirth of Souls" erscheint am 21. März 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und PC und ist in den drei Editionen Standard, Deluxe und Ultimate vorbestellbar.