System-Trailer zu Bleach Rebirth of Souls

Bandai Namco versorgt uns mit einem Syste-Trailer zu "Bleach Rebirth of Souls". Diesen solltet ihr euch unbedingt zu Gemüte führen.

Hier werden uns nämlich über sechs Minuten lang die einzelnen Features von "Bleach Rebirth of Souls" nähergebracht. Gameplay ist in diesem Kontext natürlich auch zu sehen.

Das Kampfsystem von "Bleach Rebirth of Souls" besteht aus Angriffen, Brechern und Abwehr. Wir können diese Mechaniken nutzen, um Lücken in der Verteidigung des Gegners zu finden. Auch das Kontern spielt dabei eine wichtige Rolle. Nach ausreichendem Schaden kann der Erwachens-Zustand das Blatt im Kampf durch eine Kikon-Technik wenden.

Im Story-Modus von "Bleach Rebirth of Souls" erleben wir Ichigo Kurosakis Reise vom Substitute Soul Reaper Arc bis zum Abschluss des Arrancar Arc. Der Geheimstory-Modus bietet dagegen Einblicke in die Hauptgeschichte aus der Perspektive jedes Charakters. Nebenepisoden schildern das tägliche Leben zwischen den Kämpfen. Der Battle-Modus ermöglicht es uns, unsere Fähigkeiten offline gegen Freunde oder online weltweit in intensiven Kämpfen zu testen.

"Bleach Rebirth of Souls" erscheint am 21. März für PS4, PS5, Xbox Series X und den PC.