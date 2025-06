Guacamelee!-Entwickler zeigen Blighted

Das für Guacamelee! bekannte kanadische Drinkbox Studios konnte sich einen Platz auf dem Summer Game Fest 2025 bunkern und hat den neuen Titel "Blighted" mitgebracht. Auch war das Indie-Studio an der Day of the Devs: Summer 2025 Edition beteiligt und konnte ein wenig mehr über das Metroidvania-Action-RPG erzählen. Erscheinen soll das PC-Spiel im nächsten Jahr.

Über Blighted

"Kämpf dich durch einen psychedelischen Western-Albtraum, um die Erinnerungen deines Volkes zurückzuerlangen – im Action-RPG Blighted von den Machern von Guacamelee! und Nobody Saves the World. Nutze die Macht der Verderbnis und enthülle die Geheimnisse einer verdorbenen Welt.

Die Toten wurden in der Vergangenheit mit Samen begraben, die in ihre Gehirne gepflanzt wurden. Aus diesen Samen wuchsen Bäume mit Früchten voller Erinnerungen. Durch die Früchte der Erinnerungsbäume wurde über Generationen Wissen weitergegeben.

Bis eines Tages Sorcisto das Ritual entweihte. Durch den Verzehr roher Gehirne erlangte Sorcisto grosse Macht und enormes Wissen. Er ass das gesamte Dorf, zerstörte den Wald der Erinnerungsbäume und infizierte die Welt mit einer tödlichen Verderbnis.

Du bist die einzige überlebende Person von Sorcistos Zerstörungswut und kämpfst darum, die Erinnerungen deines Volkes zurückzuerlangen, bevor dich deine eigene Verderbnis ereilt.

Lerne, deine Verderbnis zu nutzen, die sowohl Macht als auch Gefahr birgt, fordere Spieler aller Fähigkeitslevels heraus und enthülle einige der verborgensten Geheimnisse der Welt.

SPIELFEATURES: