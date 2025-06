Blind Descent enthüllt

META Publishing und das türkische Indie-Studio Pokuch haben ihre Zusammenarbeit an dem Science Fiction-Survival-Spiel "Blind Descent" bekanntgegeben, das 2026 auf Steam in den Early Access geht.

"Blind Descent" lädt euch in eine faszinierende und gnadenlose Welt ein, die unter der Oberfläche des Mars versteckt ist. Nach einer katastrophalen Bruchlandung erwacht ein einsamer Überlebender in einem riesigen, unbekannten Ökosystem. Die verzweifelte Suche nach verschollenen Crewmitgliedern wandelt sich bald in das Eingehen von Symbiose mit einer Welt, die widersteht, sich anpasst und sich erinnert.

Um Spieler möglichst tief in diese Welt eintauchen zu lassen, hat das Team ein Symbiose-System entwickelt – eine einzigartige Spielmechanik, die von der verstörenden und fremdartigen Logik der Mini-Serie "Scavengers Reign" inspiriert ist. Das System regelt, wie Spieler mit dem Ökosystem interagieren; Details werden in Kürze bekanntgegeben. Das prächtige neue Keyart des Spiels stammt vom bekannten Illustrator Jon Juarez, der auch als Production Designer von "Scavengers Reign" tätig war.