Blind Descent: Hörprobe aus dem Soundtrack

META Publishing und Entwickler Pokuch haben eine umfangreiche Hörprobe aus dem Soundtrack von "Blind Descent" veröffentlicht. Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier können wir nämlich zehn abwechslungsreichen Stücken aus dem Soundtrack von "Blind Descent" lauschen. Innerhalb von fast 24 Minuten sollte dabei für jeden Geschmack etwas vorhanden sein.

Besagter Soundtrack zu "Blind Descent" ist eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten Corvad. Dieser ist in der Welt der elektronischen Musik bekannt für seinen rauen Industrial-Sound und seine düstere Handschrift, die Breakbeat, Techno, Bass und Industrial-Elemente miteinander verbindet.

Für "Blind Descent" hat Corvad damit eine musikalische Identität geschaffen, welche die Atmosphäre und die narrative Spannung des Spiels unterstreicht. Mit schweren Texturen, mechanischen Rhythmen und dynamischer dunkler Energie wurde der Soundtrack so gestaltet, dass er zu den Erfahrungen der Spieler passt, wenn sie sich der Infektion stellen und die unbekannte Unterwelt des Mars erkunden.

"Blind Descent" startet in diesem Jahr auf dem PC in den Early Access.