Blippo+ hat einen Releasetermin

Publisher Panic hat einen Erscheinungstermin für "Blippo+" verkündet. Demnach ist es im September soweit.

Konkret ist "Blippo+" ab 23. September für Switch und den PC erhältlich. Einen Release Date Trailer zu der unkonventionellen Simulation zeigt man sogar schon jetzt.

Blippo+ entführt uns nämlich in einen bizarren TV-Kosmos, der klassische Kabelsender hinter sich lässt. Wir zappen darin durch ein intergalaktisches Programm voller Live-Action-Formate - von schrägen Seifenopern und skurrilen Talkshows bis hin zu experimenteller Videokunst ist alles vertreten.

Jede Sendung offenbart dabei Facetten des eigenwilligen Planeten Blip, bevölkert von exzentrischen Figuren wie etwa geklonten Soap-Stars, spleenigen Professoren oder schrillen Actionheldinnen. Aufwendig gestaltete Kostüme, detailreiches Make-up und ein individuell komponierter Soundtrack schaffen gleichzeitig eine unverwechselbare Atmosphäre.