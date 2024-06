Blizzard nimmt an der gamescom teil

Blizzard hat mittlerweile bestätigt, dass man auf der diesjährigen gamescom vertreten sein wird. Wir erfahren sogar schon, was das Unternehmen in Köln zeigt.

So wird Blizzard auf der gamescom unter anderem "World of Warcraft: The War Within", "Diablo Immortal", "Overwatch 2" und "Diablo IV: Vessel of Hatred" präsentieren. Vielleicht können wir uns zusätzlich ja auch noch über die ein oder andere Überraschung freuen. Welchen Titel würdet ihr euch dafür wünschen?

Die gamescom findet in diesem Jahr vom 21. bis 25. August in Köln statt.