Keine BlizzCon 2024

Warcraft-, Diablo- und generell Blizzard-Fans müssen jetzt ganz stark sein. Das US-amerikanische Videospielunternehmen hat kürzlich bekannt gegeben, dass es in diesem Jahr keine Ausgabe der hauseigenen BlizzCon geben wird. Dennoch sollen schon bald neue Informationen aus dem Warcraft-Universum veröffentlicht werden.

Nach den Ausgaben von 2020 und 2022 ist 2024 nun das dritte Jahr, in dem die BlizzCon nicht stattfindet, wobei es 2021 zu einer ausschliesslich online ausgestrahlten Veranstaltung kam. So oder so müssen sich Fans mindestens bis 2025 gedulden, wobei noch nicht feststeht, ob Blizzard die Hausmesse dann veranstalten wird. Dennoch hat das Unternehmen versprochen, die BlizzCon irgendwann in der Zukunft wiederzubeleben zu wollen.

Immerhin dürfen sich Freunde des Warcraft-Universums schon bald über neue Ankündigungen freuen. Entsprechend soll es schon bald weitere Neuigkeiten zu "World of Warcraft: The War Within" geben, sowie einen Ausblick auf die "Diablo IV"-Erweiterung "Vessel of Hatred". Wann genau das sein wird, wollte das Unternehmen jedoch noch nicht bekannt geben.