Nacon und Cyanide Studio spendieren "Blood Bowl 3" ein weiteres Update. Einen Trailer dazu hat man auch parat.

Hier erfahren wir, dass das neue Update für "Blood Bowl 3" am 22. Juni unter anderem mit den Echsenmenschen eine weitere Fraktion hinzufügt. Ausserdem freuen wir uns über neue Features, einen kompetitiven Modus und einen Blood Pass mit 50 Belohnungsstufen

Die Echsenmenschen sind eine relativ ungewöhnliche Fraktion, weil ihre Spieler sowohl stark und robust als auch schnell und wendig sind. Obwohl ihr Passspiel nicht das Beste ist, werden die Echsenmenschen mit zunehmender Erfahrung immer stärker und sind speziell für erfahrene Trainer eine kluge Wahl.

"Blood Bowl 3" erschien am 23. Februar für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Die Switch-Portierung soll noch in diesem Jahr folgen.