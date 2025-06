Blood Message im Ankündigungstrailer

NetEase Games und das 24 Entertainment Lin'an Studio haben ein neues Einzelspieler-Abenteuer namens "Blood Message" vorgestellt. Das Spiel, das für PC und Konsolen entwickelt wird, setzt auf die Unreal 5 Engine und wird durch spezielle Tools des Studios ergänzt.

"Blood Message" ist der erste grosse Einzelspieler-Titel von NetEase Games und soll brutale Überlebenskämpfe mit tiefgründiger östlicher Erzählkunst verbinden. Ihr schlüpft in die Rolle eines namenlosen Boten und seines jungen Sohnes. Gemeinsam erlebt ihr eine Geschichte über Loyalität und Überleben, während ihr euch in einem Aufstand in Dunhuang wiederfindet. Eure Aufgabe ist es, eine wichtige Nachricht zu überbringen, die das Schicksal eurer Heimat beeinflussen könnte.

Das Abenteuer führt euch durch die letzten Jahre der Tang-Dynastie. Dabei reist ihr über 3'000 Li (rund 1'000 Meilen) zurück nach Chang'an, dem Zentrum des damaligen Reichs. Auf eurem Weg durchquert ihr gefährliche Wüsten und weite Wildnisse in Ost- und Zentralasien. Ihr müsst brutale Belagerungen und unwegsames Gelände überstehen. Die Epoche der Tang-Dynastie bietet einen kulturellen Rahmen mit Bräuchen, Kultur und der reichen Geschichte dieser Zeit.

Key Features

Eine kinoreife Erzählweise, die das Gameplay prägt.

Realistische Kämpfe, die Schleichen und Überleben vereinen.

Eine emotionale Reise mit Themen wie Familie, Ehre, Opfer und kultureller Identität.

Weite Landschaften, inspiriert von den vielfältigen Regionen Ost- und Zentralasiens, zum Beispiel Dunhuang.

Seid ihr bereit für diese historische Reise?