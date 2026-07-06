Blood Message: Erste Technik-Details

Einige Websites, wie etwa Digital Foundry, konnten "Blood Message" bereits begutachten. Ihre Eindrücke von der technischen Seite des Spiels wurden anschliessend zusammengefasst.

Demnach präsentierte Entwickler 24 Entertainment eine etwa 18 Minuten lange Gameplay-Demo aus einem frühen Kapitel von "Blood Message". Besagte Version hebt Nahkämpfe, Schleichpassagen, cineastische Fortbewegung und detailreiche Umgebungen hervor.

Für die Entwicklung entschied sich das Studio nach eigenen Angaben für die Unreal Engine 5. Zum Einsatz kommen etwa Lumen für dynamische globale Beleuchtung, Nanite für hochdetaillierte Umgebungen ohne sichtbare Detailstufen und Virtual Shadow Maps. Ergänzt werden die Funktionen durch eigene Erweiterungen des Studios.

Zudem setzt "Blood Message" auf umfangreiche Physik- und Umweltsimulationen: Reale Schauplätze wurden dafür fotografiert und gescannt, um Materialien wie zum Beispiel Ziegel, Leder, Stoff oder Pergament möglichst realistisch nachzubilden. Dazu kommen volumetrische Beleuchtung, zerstörbare Umgebungen, Staubpartikel, reagierende Tierwelt und Simulationen von Wasser, Schnee und Sand.

Auch die PlayStation 5 Pro spielt schon eine Rolle in der Entwicklung: Laut 24 Entertainment testet das Team aktuell sowohl Sonys KI-Upscaling PSSR als auch die erweiterten Raytracing-Funktionen der Konsole. Welche dieser Features aber am Ende in der Verkaufsversion genutzt werden, bleibt abzuwarten.

"Blood Message" ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, hat aber noch keinen Releasetermin.