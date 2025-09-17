Blood of Mehran erscheint im Oktober

Publisher Blowfish Studios und Entwicklerstudio Permanent Way geben den Release-Termin von "Blood of Mehran" bekannt. So erscheint der Indie-Titel am 07. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series und PC. Uns erwartet immersive schnelle Action aber auch Schleich-Alternativen in einer reichhaltigen arabischen Umgebung im Geiste von "Tausendundeine Nacht". Hier seht ihr den Trailer:

Über Blood of Mehran

"Blood of Mehran erzählt eine Geschichte von Liebe, Verlust und Loyalität, die auf den Volksmärchen aus "Tausendundeiner Nacht" basiert.

Der legendäre Krieger Mehran legt sein Schwert nieder, um Frieden zu finden - doch sein ruhiges Leben wird von den grausamen Ambitionen anderer in Brand gesteckt, so dass er keine andere Wahl hat, als erneut seine Klinge zu zücken.

Hacke und schlage dir deinen Weg durch die Gegner und wähle aus einer Vielzahl von Waffenkombinationen: - Schwert und Schild - Doppelschwerter - Pfeil und Bogen

Oder schleiche dich wie ein Geist mit intuitiven Stealth- und Deckungsmechaniken vorbei.

Erforsche eine realistische Nachbildung des antiken Mesopotamiens. Galoppiere über hügelige Sanddünen und durch die Strassen der Stadt. Durchsuche die Welt nach Sammelobjekten und Geheimnissen. Steige im Fertigkeitsbaum auf und erweitere die legendären Fähigkeiten deines Helden.

Features