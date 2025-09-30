Blood: Refreshed Supply angekündigt

Warner Bros. Games und Atari haben "Blood: Refreshed Supply" von den Nightdive Studios und Monolith Productions vorgestellt. Bewegte Bilder bekommen wir in Form eines Trailers ebenfalls zu sehen.

"Blood: Refreshed Supply" bringt einen Kult-Shooter der Neunziger in einer umfassend überarbeiteten Fassung zurück. Im Mittelpunkt steht dabei Caleb, ein untoter Revolverheld, welcher von seinem ehemaligen Meister Tchernobog verraten und ermordet wurde. Er erhebt sich aus seinem Grab, um Vergeltung zu üben und sich durch dessen Legionen aus Kultisten, fanatischen Anhängern und höllischen Kreaturen zu kämpfen.

Wir durchqueren darin 42 düstere Levels, die mit klassischen und grotesken Waffen gefüllt sind. Neben Schrotflinten und Maschinengewehren kommen unkonventionelle Werkzeuge wie Fackelpistole, Spraydose, Voodoopuppe oder Napalmwerfer zum Einsatz. Jeder Abschnitt konfrontiert Caleb mit frischen Feinden: Zombies, Gargoyles, Gill Beasts, Phantasmen und Höllenhunde treiben den Schwierigkeitsgrad konstant nach oben und sorgen für einen abwechslungsreichen Kampfablauf.

Das Remaster enthält das vollständige Originalspiel sowie die Erweiterungen "Plasma Pak" und "Cryptic Passage". Darüber hinaus haben die Nightdive Studios zahlreiche technische Anpassungen vorgenommen: Dazu zählen etwa eine hochauflösende Bilddarstellung bis 4K,eine freigeschaltete Framerate, flexible Steuerungsoptionen für Maus, Tastatur und Gamepad sowie eine erweiterte Modding-Unterstützung. Auch die Musik kommt nicht zu kurz, denn sowohl CD- als auch MIDI-Soundtracks sind verfügbar.

Multiplayer-Fans profitieren zudem von einem neu entwickelten Netzcode für bis zu acht Teilnehmer, einem Online-Koop-Modus und lokalem Split-Screen. Ausserdem erweitert ein brandneues Marrow-Szenario die Kampagne, während mit "Death Wish" ein weiteres Szenario nachgeliefert werden soll.

"Blood: Refreshed Supply" erscheint am 4. Dezember für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Umsetzung folgt Anfang 2026.