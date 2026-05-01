Blood: Refreshed Supply: Termin für Switch 2

Entwickler Nightdive Studios hat einen Releasetermin für die Switch-2-Portierung von "Blood: Refreshed Supply" verkündet. Demnach wird diese schon nächste Woche erscheinen.

Konkret wird "Blood: Refreshed Supply" ab 7. Mai auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole erhältlich sein. Eigentlich sollte besagte Umsetzung des Ego-Horror-Titels sogar schon Anfang des Jahres verfügbar sein. Was zu der Verzögerung führte, wurde leider nicht gesagt.

Zudem gibt es keine Informationen dazu, ob technische oder inhaltliche Unterschiede zu den anderen Versionen von "Blood: Refreshed Supply" bestehen. Zudem wissen wir nicht, ob eine Upgrade-Möglichkeit für Inhaber der Switch-Fassung besteht.

"Blood: Refreshed Supply" ist seit 4. Dezember 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.