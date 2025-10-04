Blood West: Weg frei für Konsolen

Publisher New Blood Interactive und Entwicklerstudio Hyperstrange gaben den Release von "Blood West" auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S bekannt. So geht es am 16. Oktober 2025 los. Der Stealth First-Person-Shooter erschien 2022 im Early Access und im Dezember 2023 als Vollversion und war bisher ein reines PC-Spiel. Auch die DLC-Erweiterung “Dead Man’s Promise” wird auf den Konsolen verfügbar sein.

Über Blood West

"In BLOOD WEST treffen bizarre Westlegenden auf eldritschen Horror in einem immersiven Stealth-FPS. Werde zum Untoten Revolverhelden, verdammt, die öden Länder zu durchstreifen, bis er Mittel findet, ihren Fluch zu reinigen und seine Seele zu befreien. Nein, dies ist kein typischer Wild-West-Desperado-Erlösungsbogen. Dies ist ein Verdammungsbogen.

Drei Episoden mit 20+ Stunden Spielzeit

Die Schluchten, der Sumpf und der Berg. Jeder wimmelt von abscheulichen Monstern und unheiligen Dämonen, sie sind offene Welten, die du frei in deinem eigenen Tempo erkunden kannst. Ein durchschnittlicher Spieler benötigt über 20 Stunden, um alle drei Szenarien zu vollenden, und über 35 Stunden, um alles zu sehen, was die öden Länder zu bieten haben.

Lohnendes klassisches Stealth-FPS-Gameplay

Blood West ist ein Stealth-FPS, inspiriert von Genre-Klassikern wie der Thief-Serie, S.T.A.L.K.E.R.-Spielen oder - aus dem modernen Katalog - Hunt: Showdown. Das Gameplay belohnt vorsichtiges Herangehen, Erkundung der Gegend, Ausspähen deiner Feinde und Angriffe aus den Schatten. Kannst du einen Weg finden, ein Fort voller Ghule und Monster unbemerkt zu räumen?

Westlegenden treffen auf eldritchen Horror

Die Öden Länder präsentieren dem Spieler eine albtraumhafte, verdrehte Vision der Wildwest-Legenden. Der Fluch, der das Reich heimgesucht hat, hat jedes Lebewesen und das Land selbst korrumpiert, während er rastlose Geister und dunkle Entitäten heraufbeschwört. In dieser Mischung aus Revolverhelden-Pulp und Lovecraft-Horror stellt dunkle okkulte Magie genauso eine Bedrohung dar wie plötzliche Bleivergiftung.

Seltsame Charaktere und ihre Aufgaben

In Blood West wirst du vielen farbenfrohen, doch seltsam verdrehten, vollständig vertonten NPCs begegnen. Genau wie du Gefangene der Öden Länder, teilen sie manchmal ihre ungewöhnlichen Geschichten und schicken dich auf verschiedene Missionen. Sei nett, und sie könnten dich belohnen oder Verbündete werden. Verärger sie, und riskiere ihren Zorn.

Nichtlineare Karten, voller Geheimnisse*

Das Spiel führt dich nicht an der Hand. Du musst das Land selbst erkunden (ein Karte von einem Händler zu kaufen könnte nützlich sein!), und deinen eigenen Weg zur Lösung von Quests finden. Halte beim Erkunden der drei weitläufigen Karten Ausschau nach versteckten Orten und geheimen Stashes. Es gibt Gold in den Bergen! Aber Vorsicht - es ist wahrscheinlich verflucht.

Kampf gegen eine breite Palette von Feinden

Wenn Schleichen nicht ganz dein Ding ist, oder du einen Machtvorteil gegenüber deinen Feinden spürst, kannst du immer den direkten Ansatz wählen und deine Feinde mit Waffen entgegentreten. Blood West kommt von den Machern des Fanfavoriten Boomer-Shooters POSTAL: Brain Damaged, also erwarte viel übertriebene Fantasiegewalt und pixeliges Blutspritzen!

Ressourcenmanagement und Plündern

Die Hölle eines Mannes könnte das Paradies eines Sammlers sein! Von einfachen Einweggegenständen wie Bandagen, über medizinische Tinkturen, Sprengstoffe und Brandbomben, bis hin zu arkane Artefakten, die dein Spielverhalten verändern können - die Öden Länder sind voll davon. Entdecke unzählige nützliche Gegenstände und bewahre die super seltenen Tränke, die du hortest und nie benutzt, in einer speziellen Lagerkiste auf.

Grosse Vielfalt an wirkungsvollen Waffen

Ein Revolverheld ohne Gewehr wäre nur ein gewöhnlicher Schleuderer. Wo ist da der Spass? Blood West sorgt dafür, dass du genügend Waffen zur Auswahl hast. Revolver, Gewehre, Schrotflinten, Karabiner - eine grosse Auswahl an Feuerwaffen, von Standard-Armeeausgaben bis hin zu magisch verstärkten oder direkt besessenen Waffen. Wenn du keinen Lärm verursachen willst, gibt es auch eine breite Auswahl an Nahkampfwaffen und Bogenschiesswaffen.

Perk-basierte Charakterentwicklung

Das RPG-ähnliche, auf Perks basierende Fortschrittssystem in Blood West ermöglicht dir, das Spielerlebnis nach deinen Wünschen anzupassen. Werde ein heimlicher Jäger, ein revolverfächelnder Schütze oder ein unerbittlicher Berserker. Sammle Erfahrung und entdecke neue Artefakte in jedem Szenario, die dir zusätzliche Fähigkeiten verleihen. Kombiniere Fähigkeiten und Ausrüstung für mehr Spielstile, als du in einem Durchgang erkunden kannst.

Bist du bereit, die Grenze von den dunklen Kräften der dämonischen Verderbnis zurückzuerobern und dir das Recht zu verdienen, in eine bessere Welt überzugehen? Die Öden Länder rufen dich, Revolverheld!"

**Übersetzung*