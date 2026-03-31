Blood West auch für Switch 2?

Publisher New Blood Interactive und Entwickler Hyperstrange werkeln offenbar gerade an einer Switch-2-Umsetzung von "Blood West". Zumindest macht ein erster diesbezüglicher Hinweis jetzt Hoffnung.

So wurde beim amerikanischen Entertainment Software Rating Board (ESRB) eine Einstufung für eine Switch-2-Portierung von "Blood West" gesichtet. Besagte Einstufungen bzw. Ratings sind in der Regel ein guter Indikator, aber keine Garantie, für eine spätere Veröffentlichung.

Im vergangenen Oktober war "Blood West" für die Konsolenwelt in Aussicht gestellt worden. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Blood West" erschien am 5. Dezember 2023 für den PC. PS5 und Xbox Series X folgten am 16. Oktober 2025.