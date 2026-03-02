Bloodborne: Wollte Bluepoint Games ein Remake machen?

In den letzten Tagen kam das Gerücht auf, dass Bluepoint Games gerne ein Remake von "Bloodborne" auf die Beine gestellt hätte. Dies scheiterte dann jedoch aus diversen Gründen.

So berichtet Bloomberg, dass Bluepoint Games schon Anfang 2025 den Vorschlag für eine Neuauflage von "Bloodborne" machte. Dabei beruft man sich auf nicht näher spezifizierte, aber mit der Situation betraute Personen.

Zwar hätten die wirtschaftlichen Kennzahlen für ein Remake von "Bloodborne" gesprochen, doch FromSoftware, das Studio hinter Original, habe sich letztlich gegen das Projekt ausgesprochen. Der frühere PlayStation-Manager Shuhei Yoshida äusserte schon im Vorjahr die Vermutung, dass FromSoftware-Präsident Hidetaka Miyazaki eine Neuauflage zwar generell interessant finden könnte, das Projekt aber nicht aus der Hand geben wolle. Sony respektiert offenbar diese Haltung, obwohl das Unternehmen die Rechte an der Marke hält.

"Bloodborne" ist in unseren Gefilden seit 25. März 2015 exklusiv für PS4 erhältlich.