Bloodgrounds: Animated Launch-Trailer

Kurz vor dem Start in den Early Access hat Daedalic Entertainment einen neuen, aufwendig animierten Trailer zu ihrem rundenbasierten Gladiatoren-Roguelite "Bloodgrounds" veröffentlicht.

Der neue Kurzfilm kombiniert Animation und Gameplay und fängt so die Angst, Härte und den Glorie des Arenakampfs ein – das Herzstück der fesselnden Einzelspielerkampagne von Bloodgrounds.

Die aktuelle Version umfasst die komplette erzählerische Kampagne, sowie 5 Zeitalter mit jeweils eigenen Biomen und Herausforderungen, 9 Gladiatorenklassen mit verschiedenen Stufen und freischaltbaren Fähigkeiten, 13 einzigartige Gebäude sowie eine grosse Auswahl an Waffen, Ausrüstung und Consumables.

"Bloodgrounds" erscheint im Early Access auf Steam am Mittwoch, 5. November. Eine 1.0-Version wird Anfang 2026 folgen.