Daedalic Entertainment kündigt Bloodgrounds an

Daedalic Entertainment und das kroatische Entwicklerstudio Exordium Games kündigen "Bloodgrounds" an– ein komplexes, rundenbasiertes Taktik-RPG, das 2025 für PC erscheinen wird. Eine kostenlose, spielbare Demo ist ab sofort auf Steam verfügbar.

"Bloodgrounds" vereint brutale, grid-basierte und taktische Arena-Kämpfe mit tiefgreifendem Squad-Management, RPG-Fortschritt und Roguelite-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle eines ehemaligen Gladiatorensklaven, der zum wohlhabenden Gönner aufgestiegen ist, und befehligt eine Truppe aus Nah- und Fernkämpfern sowie Magiern durch blutgetränkte Arenen.

Bereitet euch auf eine echte Herausforderung vor – stirbt ein Gladiator oder eine Gladiatorin,sind sie für immer verloren. Ihr Tod verändert euren Rachefeldzug gegen den tyrannischen Kaiser, der über die verfallene Stadt Marevento herrscht.

Mit seinem markanten Look aus Dark Fantasy und düsterem Pixelblut richtet sich "Bloodgrounds" an Fans von "Heroes of Might and Magic", "Into the Breach", "The Last Spell" und "Darkest Dungeon" – und damit an alle, die tiefes taktisches Gameplay und nachhaltigen Fortschritt lieben.