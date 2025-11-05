Bloodgrounds betritt die Arena

Daedalic Entertainment feiert die Veröffentlichung von "Bloodgrounds", dem rundenbasierten Gladiatoren-Roguelite, das ab sofort im Early Access auf Steam erhältlich ist. Natürlich ist "Bloodgrounds" auch auf dem Steam Deck spielbar.

Der Publisher hat darüber hinaus den Launch-Trailer mit dem Titel "Rise of a Gladiator" veröffentlicht, der einen Ausblick auf die Intensität, die Härte und den Ruhm gibt, die die Arena für Gladiatoren bereithält.

Neben dem Hauptspiel kann auch das neue Supporter Pack erworben werden, das exklusive digitale und In-Game-Gegenstände für Fans enthält. Die "Bloodgrounds"-Demo-Version bleibt auch nach dem Start verfügbar. Spieler, die durch die Demo auf den Geschmack gekommen sind, können ihren Spielstand nahtlos ins Spiel übernehmen.