Bloodgrounds: Neues Gameplay-Video

In einem brandneuen, 12-minütigen Gameplay-Video mit Entwicklerkommentar zieht euch "Bloodgrounds" direkt in den Sand und das Blut seiner Gladiatoren-Arenen, wo taktische Fehltritte verheerende Verluste bedeuten – und Siege mehr verlangen als nur Können.

"Bloodgrounds" vereint brutale, grid-basierte und taktische Arena-Kämpfe mit tiefgreifendem Squad-Management, RPG-Fortschritt und Roguelite-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle eines ehemaligen Gladiatoren-Sklaven, der zum wohlhabenden Gönner aufgestiegen ist, und befehligt eure Truppe aus Nah- und Fernkämpfern sowie Magiern auf blutigem Sand.