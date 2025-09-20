Bloodgrounds: Neues Gameplay-Video

In einem brandneuen, 12-minütigen Gameplay-Video mit Entwicklerkommentar zieht euch "Bloodgrounds" direkt in den Sand und das Blut seiner Gladiatoren-Arenen, wo taktische Fehltritte verheerende Verluste bedeuten – und Siege mehr verlangen als nur Können.
"Bloodgrounds" vereint brutale, grid-basierte und taktische Arena-Kämpfe mit tiefgreifendem Squad-Management, RPG-Fortschritt und Roguelite-Elementen. Ihr übernehmt die Rolle eines ehemaligen Gladiatoren-Sklaven, der zum wohlhabenden Gönner aufgestiegen ist, und befehligt eure Truppe aus Nah- und Fernkämpfern sowie Magiern auf blutigem Sand.
- Rundenbasierten Arena-Kampf, in dem jede Aktion zählt – und Fehler euch buchstäblich um die Ohren fliegen.
- Permadeath, der euer Team mitten im Kampf zerreissen kann und die Moral der Überlebenden erschüttert.
- Arena-Modifikatoren, die die Regeln verdrehen – von brennendem Sand bis zu tödlichen Fallen.
- Eine letzte, blutrünstige Entscheidung: Verschont ihr einen Rivalen, damit er sich euch anschliesst … oder exekutiert ihr ihn für Ruhm und Gold?
- Düstere Fantasy-Welt: Erkundet Mareventos politische Intrigen, stellt euch dem Rachefeldzug eines Adligen und kämpft euch durch tödliche Turniere bis vor den Imperator.