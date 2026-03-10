Bloodgrounds hat einen Releasetermin

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Exordium Games geben einen Erscheinungstermin für "Bloodgrounds" bekannt. So müssen wir uns diesbezüglich gar nicht mehr lange gedulden.

Demnach wird "Bloodgrounds" schon ab übermorgen für den PC erhältlich sein. Weitere Versionen der Roguelite-Gladiatorensimulation sind offenbar nicht geplant, aber das kann sich ja theoretisch jederzeit ändern.

Die freudige Nachricht wird vom packenden Launchtrailer zu "Bloodgrounds" begleitet. Dieser bietet uns über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Gameplay und Zwischensequenzen.

Nach grossen Updates wie "Masters of the Arena" und "Trials of the Gladiator" erweitert die Vollversion von "Bloodgrounds" das Spiel um frische Gegner und alternative Bosse, ein Crafting-System für Ausrüstung, zusätzliche Gameplay-Systeme sowie umfangreiche Balance- und Komfortverbesserungen.

"Bloodgrounds" war im Juni 2025 angekündigt worden.