Bloodgrounds: Zweites grosses Early-Access-Update

Exordium Games und Daedalic Entertainment veröffentlichen heute das zweite grosse Early-Access-Update für "Bloodgrounds". Das Update mit dem Titel "Trials of the Gladiator" erweitert das Gladiatoren-Management deutlich und ergänzt jede Klasse um eine neue Fähigkeit.

Mit den neuen Klassenfähigkeiten könnt ihr mit noch mehr Builds und Synergien experimentieren. Von eisiger Kontrolle über tödliche Gifte bis hin zu explosiven Effekten, eröffnet jede Klasse zusätzliche taktische Optionen, um eure Kämpfer noch effizienter durch die Arena zu führen.

Ein zentrales Feature des Updates sind die neuen Gladiator-Expeditionen. Ihr schickt Kämpfer, die gerade nicht in der Arena stehen, sich erholen oder trainieren, auf spezielle Missionen. Diese Expeditionen schaffen neue strategische Entscheidungen und geben wartenden Gladiatoren erstmals eine aktive Rolle abseits der Kämpfe.

Gleichzeitig sind Expeditionen der einzige Weg, um Gottheit und die Traits eines Gladiators zu verändern. So passt ihr eure Kämpfer gezielt an den bevorzugten Spielstil an und entwickelt langfristig noch individuellere Builds.

"Trials of the Gladiator"“ist das zweite grosse Update von "Bloodgrounds" im Early Access. Die Vollversion 1.0 des Gladiatoren-Taktikspiels ist für Anfang 2026 geplant.