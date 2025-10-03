Bloodshed auch für Konsole

Publisher HeadUp Games und Entwickler com8com1 Software haben Konsolenumsetzungen von "Bloodshed" in Aussicht gestellt. Bis zu deren Release dauert es auch gar nicht mehr lange.

Demnach wird "Bloodshed" schon ab 23. Oktober auch für die Konsolenwelt verfügbar sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Switch angegeben. Da zu eventuellen Unterschieden zwischen den einzelnen Versionen oder Exklusivinhalten nichts gesagt wird, gehen wir von originalgetreuen Portierungen aus.

Simultan gibt es jetzt schon einen neuen Release Date Trailer zu sehen. Dieser stimmt uns 59 Sekunden lang hauptsächlich mit flottem Gameplay auf die Konsolenfassungen von "Bloodshed" ein.

"Bloodshed" ist bereits seit 22. Mai für den PC erhältlich.