Finales Update für Bloodstained: Ritual of the Night

Da im Leben bekanntlich alles ein Ende hat, haben Publisher 505 Games und Entwickler ArtPlay jetzt das letzte Update für "Bloodstained: Ritual of the Night" angekündigt. Wir erfahren auch, was damit inhaltlich auf uns zukommt.

Demnach ist das finale Update für "Bloodstained: Ritual of the Night" am 9. Mai für PS4, Xbox One und den PC verfügbar. Eine Woche später, also am 16. Mai, wird auch Nintendos Switch versorgt.

Inhaltlich können wir uns auf die beiden neuen Spielmodi "“Chaos Mode” und “Versus Mode" und ein kostenloses Pack mit kosmetischen Items freuen. Drei weitere kostenpflichtige kosmetische Packs für Miriam sind dann ebenfalls verfügbar.

"Bloodstained: Ritual of the Night" erschien am 18. Juni 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Version folgte eine Woche später. iOS und Android wurden schliesslich am 3. Dezember 2020 bedient.