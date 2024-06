Bloodstained: Ritual of the Night bekommt "Classic II: Dominique's Revenge"-DLC

505 Games hat die "Classic II: Dominique's Revenge"-Erweiterung für "Bloodstained: Ritual of the Night" in Aussicht gestellt. Auf den Release müssen wir auch gar nicht lange warten.

Demnach ist der "Classic II: Dominique's Revenge"-DLC für "Bloodstained: Ritual of the Night" schon ab 11. Juni erhältlich. Er bietet uns das Retro-Gameplay des Classic-Modus mit einer grösseren Karte, mehr Gegnern und einer frischen Storyline, die dort beginnt, wo "Bloodstained: Ritual of the Night" endet.

Dominique mag darin nämlich besiegt worden sein, aber sie ist noch nicht fertig: In die Vorhölle verbannt, muss sie Baels Macht stehlen, wenn sie in die Welt der Sterblichen entkommen und Rache nehmen will.

"Bloodstained: Ritual of the Night" erschien am 18. Juni 2019 für PS4, Xbox One und den PC. Die Switch-Version folgte eine Woche später. iOS und Android wurden schliesslich am 3. Dezember 2020 bedient.