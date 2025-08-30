Bloodthief erscheint im September

Das blitzschnelle Hack and Slash "Bloodthief" erscheint am 22. September für PC. Bei dem Nahkampf-Dungeon-Runner von Blargis rasen wir durch mittelalterliche Verliese und Burgen und entdecken die dunklen Geheimnisse dieser Ort.

Über Bloodthief

"Bloodthief ist ein superschneller Nahkampf-Dungeon-Runner, bei dem du dein Schwung nutzt, um durch gefährliche Dungeons zu rasen und brutal durch deine Feinde zu schlagen. Speedrunne durch mittelalterliche Verliese und Burgen und finde heraus, welche dunklen Geheimnisse sich unter der Oberfläche verstecken.

Besiege die Bösen. Trinke ihr Blut.

Lass das Blut der Gegner deine Fähigkeiten stärken und dich zu unglaublichen Geschwindigkeiten beschleunigen. In Bloodthief sind Bewegung und Kampf tief verbunden und du musst beide in einem wunderschönen Tanz aus Geschick und Blutbad einsetzen.

Erkunde Uralte Dungeons. Erwerbe Versteckte Kräfte

Es verbergen sich mächtige Geheimnisse in den Tiefen der Welt von Bloodthief. Tauche in dieses mythische Land ein und deck mächtige Beute und magische Fähigkeiten auf.

Meistere deine Fähigkeiten und ernte die Belohnungen

Level voller verzweigter Wege, Abkürzungen und geheime Belohnungen belohnen diejenigen, die die nötige Geschicklichkeit und Kreativität haben, um sie zu meistern. Finde den perfekten Weg durch die labyrinthartigen Dungeons und ernte die Belohnung für deine Bemühungen.

Bloodthief bietet ein herausforderndes Erlebnis, das den Spieler einlädt, die tiefen und verbundenen Spielmechaniken zu erlernen, um erfolgreich zu sein. Es wird dich an deine Grenzen bringen, aber am Ende wirst du dich wie die ultimative Tötungsmaschine fühlen."