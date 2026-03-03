Blue Prince für Nintendo Switch 2 veröffentlicht

Der von Dogubomb entwickelte und von Raw Fury veröffentlichte Puzzle-Adventure-Titel „Blue Prince“ ist ab sofort für die Nintendo Switch 2 erhältlich. Die Veröffentlichung kam überraschend im Rahmen der aktuellen Indie World-Präsentation via Shadowdrop, in der Nintendo eine Reihe von unabhängigen Spielen für die Konsole vorstellte.

„Blue Prince“ nutzt dabei die besonderen Steuerungsoptionen der Switch 2, etwa die Maussteuerung mit den Joy-Con-2-Controllern, um das point-and-click-Element des Spiels optimal umzusetzen.

Innerhalb des Spiels schlüpfen die User in die Rolle eines Erben des mysteriösen Anwesens Mt. Holly, dessen Räume sich ständig verändern und jeden Spieldurchlauf neu gestalten - ähnlich einem klassischen Roguelike. Ziel der Erkundung ist es, das sagenumwobene 46. Zimmer zu erreichen, während man Rätsel löst, Gegenstände findet und strategische Entscheidungen trifft. Die dynamisch generierte Struktur des Herrenhauses sorgt dafür, dass jeder Besuch neue Herausforderungen bereitstellt.

Das Spiel war ursprünglich im April 2025 für PlayStation 5, Windows und Xbox Series X|S erschienen und wurde von Kritikern für sein innovatives Level-Design und seine Mischung aus Puzzle- und Erkundungselementen gelobt. Mit dem heutigen Release auf der Switch 2 steht „Blue Prince“ nun auch Besitzerinnen und Besitzern von Nintendos aktueller Konsole zur Verfügung, die das Spiel bislang nicht auf anderen Plattformen erlebt haben.