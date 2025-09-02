Blue Prince: Physische Ausgabe für PlayStation 5 angekündigt

Iam8bit, Publisher Raw Fury und Entwicklerstudio Dogubomb kündigen mit der "iam8bit Exclusive Edition" die erste physische Ausgabe zu dem preisgekrönten Puzzlespiel "Blue Prince" für die PlayStation 5 an, die bereits vorbestellt werden kann. Ebenfalls bald erhältlich wird die "Einzelhandelsversion", welche ohne der O-Sleeve-Hülle und dem digitalen Soundtrack, dafür aber auch mit einem faltbaren Poster von Mount Holly gelistet wird. Beide Versionen werden ab dem 21. November 2025 ausgeliefert.

Darüber hinaus können einige Fan-Artikel vorbestellt werden, die ebenfalls ab dem 21. November Gamer-Herzen erfreuen werden: