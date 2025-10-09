Blue Protocol: Star Resonance verfügbar

"Blue Protocol: Star Resonance" von Shanghai Bokura Network Technology ist heute in den Grossregionen Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Ozeanien gestartet. Gezockt werden kann auf PC und Mobile und zwar auf einem einzigen Grossserver. Leider führt dies laut Gamern zu einigen Problemen, etwa im Punkt Ping. Vor dem Einstieg Rezensionen zu lesen und gegebenenfalls abzuwarten wäre daher eine Überlegung wert.

Über Blue Protocol: Star Resonance

Willkommen in Regnus!

"Beginne dein MMORPG-Abenteuer in einer Anime-inspirierten Fantasywelt!

Erkunde die offene Welt

Magna ist ein weites Land voller Wunder: baue seltene Kristalle ab, sammle mystische Kräuter und Pilze oder stolpere mitten in plötzliche Monsterstürme! Zwischen den Kämpfen kannst du dich in atemberaubenden Landschaften verlieren.

Sei, wer du sein möchtest

Schütze deine Verbündeten mit unzerbrechlichen Schilden, heile mit strahlender Magie oder entfessle geschickte Angriffe für gewaltigen Schaden – und wechsle deinen Spielstil jederzeit! Doch Kampffertigkeiten sind nur der Anfang: In Star Resonance kannst du dich mit umfangreicher Anpassung und vielfältigen Outfits ausdrücken und so in der Stadt zum Star werden!

Gemeinsam raiden, gemeinsam belohnen

Stelle Mehrspieler-Teams zusammen, um Bosse zu besiegen, deren Angriffs­muster leicht zu erlernen, aber nur mit Teamwork zu meistern sind. Sammle wertvolle Beute und schreibe mit deiner Gilde Legenden.

Wir sitzen alle im selben Boot

Angle am Flussufer, tanze auf dem Stadtfest, zünde nachts Feuerwerke oder teile Memes im Gildenchat – hab Spass mit Freunden, denn Regnus leuchtet am hellsten, wenn ihr es gemeinsam erlebt."