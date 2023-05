Blue Protocol im Westen verschoben

Bandai Namco hat "Blue Protocol" für westliche Gefilde kräftig verschoben. So ist der Release in der zweiten Jahreshälfte leider geplatzt.

Demnach wird "Blue Protocol" hierzulande erst 2024 für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht. In Japan ist das Online-Rollenspiel dagegen bereits am 14. Juni verfügbar. Auf dem PC wird noch in diesem Jahr eine geschlossene Beta stattfinden.

"Blue Protocol" führt die Spieler auf eine Reise durch Regnas, eine Welt, die nach Jahrtausenden voller Konflikte und dem übermässigen Gebrauch von Technologie am Rande des Untergangs steht. Die Spieler müssen sich zusammenschliessen und das Licht namens Flux erschliessen, um Feinde zu besiegen. Sie können ihren Charakter von Grund auf gestalten und zum Launch aus fünf Klassen wählen: Klingenwächter, Zwillingsschläger, Pfeilpirscher, Fluxweber oder Feindbrecher. Unterstützt werden sie von den Echos, mystischen Beschwörungen, die ihnen helfen, ihre Erinnerungen zu wecken und so die Welt zu retten.