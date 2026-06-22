Blue Reflection Quartet: Zweiter offizieller Trailer

Publisher Koei-Tecmo und Entwickler Gust haben jetzt den zweiten offiziellen Trailer zu "Blue Reflection Quartet" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir über zwei Minuten lang weiter auf "Blue Reflection Quartet" eingestimmt. Der inhaltliche Fokus des Materials liegt dabei auf der Story und den Charakteren. Auszügen aus dem Soundtrack des Rollenspiels könne wir gleichzeitig auch lauschen.

"Blue Reflection Quartet" war im März angekündigt worden. Simultan hatte man den ersten offiziellen Trailer gezeigt.

"Blue Reflection Quartet" erscheint am 30. Juli ausschliesslich in digitaler Form für PS5, Switch, Switch 2 und den PC.