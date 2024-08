Patreon-Kampagne für Bo: Path of the Teal Lotus gestartet

"Bo: Path of the Teal Lotus" ist die letzte Veröffentlichung von Humble Games bevor die dortigen Umstrukturierungsmassnahmen greifen. Jetzt wurde eine Patreon-Kampagne für den Titel gestartet.

Entwickler Squid Shock erklärt dazu, dass aufgrund der Turbulenzen rund um Humble Games der eigentlich fest eingeplante Post-Launch-Support für "Bo: Path of the Teal Lotus" wegfällt. Obwohl dies natürlich nicht der Fehler des Teams ist, ist dadurch dessen ganze Existenz bedroht, weswegen man sich jetzt zu der Patreon-Kampagne entschieden habe. Aktuell ist immer noch unklar, ob Humble Games lediglich umstrukturiert oder ganz geschlossen wird.

In "Bo: Path of the Teal Lotus" schweben wir anmutig durch einen farbenfrohen, handgezeichneten 2,5D-Action-Platformer, der von japanischer Folklore inspiriert wurde. Wir meistern akrobatische Luftkämpfe, sammeln mystische Fähigkeiten und erkunden eine vernetzte Welt der Mythen, um das Geheimnis unserer Herkunft zu lüften.

"Bo: Path of the Teal Lotus" ist seit 17. Juli für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.