Entwickler sprechen über die Zukunft von Bomb Rush Cyberfunk

Team Reptile hat in einem Interview über die Zukunft der Marke "Bomb Rush Cyberfunk" geplaudert. Dabei wurde schnell klar, dass man so einige Ideen hat.

So erklärt Firmenmitbegründer Tim Remmers, dass sein Team durchaus Interesse an weiteren "Bomb Rush Cyberfunk"-Teilen hat. Allerdings ist aktuell unklar, was als Nächstes entwickelt wird. So könne man jetzt auch ein einst verworfenes Rhythmusspiel endlich auf die Beine stellen. Ein Live-Service-Spiel sei dagegen ausgeschlossen. Lediglich dessen Multiplayer-Aspekt sei durchaus reizvoll.

Wer tanzen und malen kann, jede Menge Tricks beherrscht und keine Angst vor den Cops hat, kann in "Bomb Rush Cyberfunk" neue Höhen der Graffiti-Kunst erreichen. Und wer einst "Jet Set Radio" auf dem Dreamcast mochte, wird sowieso seine Freude damit haben.

"Bomb Rush Cyberfunk" ist seit dem 1. September 2023 für PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich. Switch und PC wurden bereits zwei Woche vorher bedient, also am 18. August.