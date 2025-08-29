Borderlands 4: Atmosphärischer Live-Action-Trailer

Gearbox stimmt uns mit einem Live-Action-Trailer auf "Borderlands 4" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Besagter Live-Action-Trailer zu "Borderlands 4" hat den Namen "Quit Earth" und will uns in erster Linie die Atmosphäre in der Spielwelt mit echten Schauspielern näherbringen. Zu diesem Zweck gibt es über eineinhalb Minuten lang teilweise abgedrehte, aber eben auch sehr atmosphärische, Szenen zu sehen. Etwas Gameplay wird am Ende des Trailers übrigens auch noch gezeigt.

In den vergangenen Wochen wurden uns hauptsächlich die einzelnen Charaktere von "Borderlands 4" vorgestellt. Dabei kamen stets unterschiedliche Formate zum Einsatz.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.