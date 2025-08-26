Borderlands 4: Ausführlicher Trailer

Gearbox stimmt uns mit einem weiteren ausführlichen Trailer auf die baldige Veröffentlichung von "Borderlands 4" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

So zeigt man uns hier einen Charakter-Kurzfilm zu Harlowe aus "Borderlands 4". Dieser trägt den Titel "Familientreffen" und bringt uns die junge Dame fast vier Minuten lang näher. Dabei gibt es mitunter atmosphärische Rendersequenzen zu sehen. Erst gestern bekamen wir einen Gameplay Overview zu Harlowe gezeigt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

In der Vergangenheit waren uns bereits Amon, Rafa, Vex und Robo-Kumpel Claptrap aus "Borderlands 4" genauer vorgestellt worden. Dabei kamen stets unterschiedliche Formate zum Einsatz.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.