Borderlands 4: Blick hinter die Kulissen

Gearbox gewährt uns einen Blick hinter die Kulissen von "Borderlands 4". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich über dreieinhalb Minuten lang erklärt, wie das Design von Amon in "Borderlands 4" entstand. Die dafür verantwortlichen Personen kommen in diesem Kontext selbstverständlich ebenfalls zu Wort und dazu passende Einblicke in das Spiel bekommen wir auch geboten. Zu Amon wurden uns in der Vergangenheit bereits ein Character Short und ein Gameplay Overview gezeigt.

Rafa, Vex und Robo-Kumpel Claptrap aus "Borderlands 4" wurden uns ebenfalls schon genauer vorgestellt. Dabei kamen immer unterschiedliche Formate zum Einsatz.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt am 3. Oktober.