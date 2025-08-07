Borderlands 4: Flotter Trailer

Gearbox hat mittlerweile einen weiteren Trailer zu "Borderlands 4" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns fast zwei Minuten lang ein Gameplay Overview zu Amon aus "Borderlands 4" geboten. Dabei erklärt man überwiegend mit flotten In-Game-Sequenzen, was wir spielerisch von dem Charakter erwarten können.

Die Entwickler greifen nicht zum erstes Mal auf dieses Format zurück, denn Ende Juli hatte man uns bereits mit einem derartigen Trailer zu Rafa versorgt. Unsere damalige News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Abseits davon wurden uns in der Vergangenheit schon Vex und Robo-Kumpel Claptrap genauer vorgestellt.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.