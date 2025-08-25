Borderlands 4: Packender Trailer

Gearbox versorgt uns mit einem neuen Trailer zu "Borderlands 4". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Konkret wird uns hier ein knapp zwei Minuten langer Gameplay Overview zu Harlowe aus "Borderlands 4" geboten. Wie der Name bereits andeutet, erklärt man dabei hauptsächlich in packenden Sequenzen, was spielerisch von der jungen Dame zu erwarten ist. Impressionen von der Spielwelt gibt es dabei selbstverständlich obendrauf.

In der Vergangenheit bekamen wir schon mehrere Gameplay Overview zu "Borderlands 4" gezeigt. So wurden uns auf diesem Weg unter anderem Rafa und Amon vorgestellt.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Version folgt am 3. Oktober.