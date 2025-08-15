Borderlands 4: Umfangreicher Trailer

Gearbox schickt uns mit einem ausführlichen Trailer zu "Borderlands 4" ins Wochenende. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns fast vier Minuten lang ein Character Short zu Amon aus "Borderlands 4" geboten. Das Material gefällt dabei mit einigen imposanten Szenen, wodurch wir den Charakter besser kennenlernen. Kürzlich hatte man bereits ein Gameplay-Overview zu ihm veröffentlicht.

Rafa, Vex und Robo-Kumpel Claptrap aus "Borderlands 4" waren uns schon in der Vergangenheit genauer vorgestellt worden. Dabei kamen stets unterschiedliche Formate zum Einsatz.

"Borderlands 4" erscheint am 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC. Die Switch-2-Fassung folgt am 3. Oktober.