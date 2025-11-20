Borderlands 4 Bounty Pack 1 kostenlos verfügbar

Heute veröffentlichen 2K und Gearbox Software voller Stolz das Bounty Pack 1 "Wie Rush den Söldnertag rettete". Als besonderes Weihnachts-Dankeschön an die "Borderlands 4"-Community ist das Pack ab heute für alle Spieler kostenlos verfügbar.

Ihr könnt euch ab sofort mit Rush, dem sympathischen Anführer der Outbounders, zusammenschliessen, um den geizigen Minister Screw zu stoppen und den Menschen auf Kairos festliche Freude zu bringen. Da es sich um ein Feiertagsthema handelt, sollte das Bounty Pack noch vor Jahresende erscheinen. Aufgrund der laufenden Arbeiten, die das "Borderlands 4" Erlebnis weiter verbessern, konnte jedoch nicht mehr sämtliches ursprünglich geplantes chaotisches Zusatzmaterial rechtzeitig fertiggestellt werden.

Im Sinne der festlichen Jahreszeit und als Dankeschön an die Community für ihre Leidenschaft und Unterstützung, freuen sich 2K und Gearbox Bounty Pack 1 ab 18:30 MEZ allen "Borderlands 4"-Spieler kostenlos zur Verfügung zu stellen.

2K und Gearbox arbeiten bereits intensiv an weiteren Bounty Packs, die umfangreicher sein werden und viele der Inhalte enthalten, die sich Spieler gewünscht haben. Weitere Informationen folgen.

Fünftes Bounty Pack angekündigt

Zusätzlich zur kostenlosen Bereitstellung von Bounty Pack 1 wird auch ein fünftes Bounty Pack veröffentlicht. Spieler können sich im kommenden Jahr also auf noch mehr Chaos auf Kairos freuen. Wer das Bounty Pack Bundle bereits gekauft hat, erhält das neue fünfte Bounty Pack ohne zusätzliche Kosten. Besitzer des Bundles erhalten weiterhin vier bezahlte Bounty Packs (Bounty Pack 2, 3, 4 und 5). Alle Spieler erhalten zusätzlich das kostenlose Bounty Pack 1. Weitere Informationen zu Inhalten und Veröffentlichungsterminen folgen.

Bounty Packs sind kostenpflichtige Inhalte nach dem Launch. Sie bringen neue Kosmetika, zusätzliche Möglichkeiten für Loot und kurze, aber atmosphärische Story Elemente nach Kairos. Sie richten sich vorwiegend an Spieler im frühen bis mittleren Spielverlauf, die ihren Kammerjäger zusätzlichen Stil verleihen möchten. Die Missionen lassen sich jederzeit während der Levelphase spielen. Inhalt und Thema variieren je nach Bounty Pack.

Die Bounty Packs sind nur ein Teil der umfassenden Roadmap für Inhalte nach dem Launch. Diese enthält ausserdem zwei Story Packs. Story Packs sind die umfangreichsten kostenpflichtigen Inhalte für "Borderlands 4". Sie bieten neue Kosmetika, neue Ausrüstung, neue Kammerjäger , neue Zonen sowie neue Haupt- und Nebenmissionen.