Borderlands 4: Erster kostenpflichtiger DLC vorgestellt

Gearbox hat mittlerweile die erste kostenpflichtige Erweiterung für "Borderlands 4" enthüllt. Ein ungefähres Releasefenster dafür nannte man ebenfalls.

Hier wird uns C4SH aus "Borderlands 4" genau 37 Sekunden lang vorgestellt. Er wird irgendwann im Laufe des ersten Quartals 2026 verfügbar sein.

C4SH ist ein ehemaliger Casino-Dealer-Roboter, der in allen drei Fertigkeitsbäumen ein gewisses Mass an Zufall einsetzt. Eine vollständige Aufschlüsselung der Fähigkeiten soll in naher Zukunft erfolgen, allerdings gibt es noch keinen genauen Termin dafür.

Der neue Charakter wird zusammen mit einem Story-Paket namens "Mad Ellie and the Vault of the Damned" erscheinen. Dieses Paket enthält frische Hauptmissionen, neue Ausrüstung, eine neue Region auf der Karte, eine Menge Kosmetikartikel und natürlich C4SH, der alles zusammenhält.

"Borderlands 4" ist seit 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-2-Umsetzung wurde kürzlich auf einen unbestimmten Termin verschoben.