Borderlands 4: Erstes Bounty Pack hat einen Termin

Gearbox hat einen Erscheinungstermin für das erste Bounty Pack von "Borderlands 4" bekanntgegeben. Demnach müssen wir uns diesbezüglich noch bis November gedulden.

So ist das erste Bounty Pack für "Borderlands 4" ab 20. November erhältlich. Dieses hört auf den Namen "How Rush Saved Mercenary Day" und der offizielle Teaser-Trailer stimmt uns jetzt schonmal 48 Sekunden lang mit einigen packenden Spielsequenzen darauf ein.

Minister Screw steht im "Bounty Pack 1: How Rush Saved Mercenary Day" von "Borderlands 4" auf der Liste der Unartigen. Zur Erinnerung: Bounty Packs sind kostenpflichtige herunterladbare Inhalte, die Kairos um frische, kurze, aber spannende Story-Inhalte bereichern, zusammen mit neuer Ausrüstung zum Verdienen und kosmetischen Artikeln zum Sammeln – plus einer Vault Card, mit der wir zusätzliche Beute im Spiel freischalten können.

"Borderlands 4" ist seit 12. September für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Die Switch-2-Umsetzung wurde kürzlich auf einen unbestimmten Termin verschoben.